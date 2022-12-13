عاجل.. مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة (صور)

لقى قبل قليل 4 أشخاص مصرعهم ، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثث إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وجري نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

بالانتقال إلى مكان حادث التصادم بين مصرع كل من" " محمد.ب.م" ، 26 سنة ومقيم بالإسكندرية،" اية. ر. ق" ، 20 سنة، ومقيمة بمركز أبو حمص فى البحيرة، " هيثم.ص.ع" ، 25 سنة، ومقيم بمركز أبو حمص، وجثة مجهولة الهوية.

وجري نقلهم جميعا إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.