قناة الحياة تستعرض لقاء الرئيس السيسي مع المدير التنفيذي لـ«أورانج» العالمية

استعرض برنامج «الحياة اليوم» جانبا من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لـ كريستال هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة أورانج العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة أورانج مصر، وجيروم هينيك المدير التنفيذي لأورانج للشرق الأوسط وأفريقيا.

مصر حريصة على التعاون مع الشركات الفرنسية

وأوضح التقرير، أن الرئيس السيسي رحب بالزيارة الأولى للمدير التنفيذي لمجموعة أورانج العالمية إلى مصر، موضحا حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمنها مجموعة أورانج العالمية، وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، التي تمثل ركنا أساسيا في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر.

فرص الاستثمار في مصر

ومن جانبها، أعربت المدير التنفيذي لمجموعة أورانج العالمية عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسي، موجهة له الشكر على تذليل أي عقبات تواجه أنشطة المجموعة في مصر، بما في ذلك إتاحة الترددات وبناء أبراج الاتصالات، مؤكدة أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر.