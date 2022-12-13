يوسف الحسيني: نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعملون مقابل أموال

قال الإعلامي يوسف الحسني، إن الفلسفة التي تقوم عليها مراكز التأهيل والإصلاح أن ينتج النزيل بيديه، ويتعلم أهمية العمل والإنتاج، ويثق في نفسه ويقدرها ويحترمها ذاتيا، ويؤهله بعد ذلك عندما يخرج أن يكسب رزقه بالحلال.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: «النزلاء في مراكز الإصلاح يعملون بأموال، فله إنتاجية وساعات عمل، ويحقق آخر الشهر حصيلة مالية، طبقا لهذه العوامل، هذه الحصيلة المالية تقسم على نصفين، نصف يرسل لأهله والنصف الآخر يوضع في حسابه داخل المركز».

واستطرد: «لا يمكن أن تعاقب أسرته أو أولاده، فهو يعمل داخل المركز، ويرسل أموالا للأسرة، ليبدأ بعمل حلال بعد خروجه، وتساعده الوزارة بعد الخروج، فهي ليست مؤسسة عقابية بل هي مركز للتأهيل والإصلاح».