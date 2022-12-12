وكيل الأوقاف لـ يوسف الحسيني: أكاديمة الأوقاف الدولية معنية بتدريب الأئمة والواعظات

كشف الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، تفاصيل تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، قائلا: «الأكاديمية تعد صرحا يدعو للفخر بأنه على أرض مصرية».

دورات تدريبية على مستوى عالمي

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أكاديمية الأوقاف الدولية معنية بتدريب الأئمة والواعظات في وزارة الأوقاف وبدأت الأكاديمية تنطلق للدورات التدريبية إلى مستوى عالمي وأصبح لدينا دعوات من دول خارجية لتدريب الأئمة والواعظات.

وتابع: «استقبلت الأكاديمية مجموعة متميزة من أساتذة ورؤساء وعمداء الجامعات من الهند، ويوجد حاليا وفد من وزارة شئون الإسلامية بالجزائر، يخضعون لدورة تدريبية متقدمة في الجانب الدعوي والإدارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».

وواصل: «من أهم المحاور المعنية بتجديد الخطاب الديني هو التدريب، ومن هنا جاءت فكرة تطوير الأكاديمية ليكون لها أداء أعلى وشكل متطور أكثر لكي نستطيع أن نستقبل الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية من الداخل والخارج».

منح الدبلومة الخاصة والعامة

واستكمل: «نرغب في أن تنطلق الأكاديمية بشكل عالمي، وتتحول إلى صرح يمنح الدبلومة الخاصة والعامة، والدارس بها يصل لمرحلة الماجستير ويكزن مهيئا لكي يكون باحث دكتوراه، ولن تفتح بابها فقط للأئمة والواعظات ولكن لكل المعنيين بالشأن الديني في المرحلة المقبلة ليدرس بشكل تأصيلي وعصري في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع».