يوسف الحسيني: مراكز التأهيل تعمل على إصلاح النزلاء نفسيا واجتماعيا

قال الإعلامي يوسف الحسني، إن مراكز الإصلاح والتأهيل، تعمل على إصلاح المواطن نفسيا واجتماعيا، وتأهيله ليندمج في المجتمع، بعد أن يقضي مدة عقوبته.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال جملة رائعة في البرنامج هنا -كان أول حديث عن مركز الإصلاح والتأهيل في هذا البرنامج- إننا قريبا هنفتتح مركز للتأهيل، وسترون شيئا مختلفا تماما».

وأضاف أن هذه هي ذهنية الدولة، لأنه ليس من المفروض أن يعاقب الإنسان مرتين، فسيعاقب على الجريمة التي ارتكبها بتقييد حريته، لكن لن أعاقبه مرة أخرى في مكان غير جيد أو غير صالح، أو أعاقبه مرة ثانية بالإصلاح منه سلوكيا، وتأهيله مهنيا واجتماعيا، ليدمج مرة أخرى داخل المجتمع، فلا أريد أن أعاقب الناس مرتين.

وتابع: «لازم الناس دي تطلع زيهم زي أي مواطن صالح في هذا المجتمع، ويتعلم مهنة وحرفة، مثل إصلاح الهواتف وصيانة الدش وعمل موبيليا، وكيف يزرع ويسمن المواشي، وكيف يعمل في تربية المواشي وإنتاج الألبان».