5 أنشطة تبنتها جامعة سوهاج للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيراتها

نظمت جامعة سوهاج العديد من الفعاليات والأنشطة للتعريف بالتغيرات المناخية داخل الحرم الجامعي الجديد والقديم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، مشاركة من الجامعة في تبسيط مفهوم التغيرات المناخية لمنتسبيها والعمل على حثهم لمعرفة تأثيراتها على مختلف نواحى الحياة.

أنشطة جامعة سوهاج للتعريف بالتغيرات المناخية

وتنشر «الوطن» أبرز أنشطة جامعة سوهاج لدعم تغيرات المناخ بداية من التحضير لقمة المناخ واستمرارا للآن لتنفيذ رؤية مصر 2030.

- ندوة الهيدروجين الأخضر والتغيرات المناخية: وهدفت الندوة التثقيفية التعريف بالهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة منخفض الانبعاثات وكذلك مجالات استخدام الهيدروجين الأخضر.

الحد من التغيرات المناخية بالغطاء الأخضر

- تبنى تعميم الغطاء الأخضر: وذلك ضمن مبادرة أحلى وهى خضراء لخفض البصمة الكربونية للحد من التغيرات المناخية والتى تنبثق من المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، ما يساهم بتقليل الاحتباس الحراري.

تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

- تقليل تأثير لتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي: ندوة تثقيفية نظمتها جامعة سوهاج للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وجودة ونوعية المحاصيل الزراعية عامة، والتي تزرع بمحافظة سوهاج خاصة، إمكانية إضافة أصناف جديدة للزراعة وفقا للمناخ.

- زراعة مئات من الأشجار بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة والحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر لمواجهة التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية بالرسم والجداريات

-مهرجان الرسم على الأسفلت: والذي تبنى هذا العام التغيرات المناخية، ما دعا الطلاب لإطلاق حواسهم ومواهبهم بإبراز قضايا التغيرات البيئية والمناخي بأعمال فنية سواء بالرسم على الأسفلت أو الجداريات.