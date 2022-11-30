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أستاذ اقتصاد زراعي: التغيرات المناخية اتسمت بالدراماتيكية والعالم أدرك أهمية القطاع

كتب:

هاجر عمر
06:33 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

تنفذ مصر مشروعات عملاقة بقطاع الزراعة، لزراعة أكثر من 9 ملايين فدان لتوفير الغذاء للمواطنين، إضافة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة، التي ساهمت بتنوع المحاصيل الزراعية، فضلًا عن أنها توفر أساليب الري الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية، واستنباط أنواع جديدة من التقاوي، بالتزامن مع جهود الدولة باستصلاح 5 ملايين فدان، منها مليون ونصف فدان بالريف المصري، و2.2 فدان بالدلتا الجديدة، و1.1 فدان بتوشكى و100 ألف فدان في سيناء.

التغيرات المناخية هذا العام أتسمت بالدراماتيكية

وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث سابقًا، إن القطاع الزراعي مهم جدا للاقتصاد القومي، وزادت أهميته بالآونة الأخيرة على مستوى العالم أجمع، نتيجة الأزمات الدولية المتتالية، بداية بأزمة كورونا، مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد إنهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية، فضلًا عن تأثيرات التغيرات المناخية، التي اتسمت بالدراماتيكية هذا العام، وأصبح يعاني منها العالم بأكمله.

تأثير التغيرات المناخية على باكستان 

وأضاف «كمال» بمداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن الفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية، أدت إلى هجرة 33 مليون نسمة بباكستان، وتقدر الخسائر بـ30 مليار دولار، إضافة إلى جفاف الأنهار بأوروبا وأمريكا منها الراين، مشيرًا إلى تعاظم أهمية القطاع الزراعي، في ضوء هذه الظروف الراهنة.

إشادة بجهود مصر بقطاع الزراعة 

وأشاد أستاذ الاقتصاد الزراعي، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية بالقطاع الزراعي من خلال تحقيقها لاهدافها المحددة باستراتيجية مصر 2030، أبرزها زيادة إنتاجية وحداتي الأرض والمياه، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.

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