مايا مرسي لقناة الحياة: المرأة تدفع فاتورة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر حققت نجاحا تاريخيا في قمه المناخ التي تعد من أًصعب مؤتمرات الأمم المتحدة، نظرا لحجم الإنفاقات والمستهدفات، مضيفة أن مصر خلال قمة المناخ كان لديها عدة أهداف نجحت في تحقيقها على مدار الفعاليات المقامة بمدينة شرم الشيخ

رؤية مصر الدولية للمرأة وتكيف المناخ

وأوضحت «مرسي» خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة»، أن المجلس القومي للمرأة بدأ منذ عام، طرح رؤية مصر الدولية للمرأة وتكيف المناخ في الأمم المتحدة، التي أقيم على هامشها 18 اجتماعا على مدار العام للحديث عن التعليم والتوعية وتحول اقتصاد المرأة للاقتصاد الأخضر وتمكينها من معرفة العلوم والحسابات.

فاتورة تغير المناخ

وأشارت إلى أن المرأة هي من تدفع فاتورة تغير المناخ لأن معظم السيدات في العالم وتحديدا في إفريقيا يعملن بالقطاع الزراعي، لافتة إلى أن المجلس طرح رؤيته وطرح مبادرة رئاسية للمرأة في إفريقا.