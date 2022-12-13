رئيس جامعة سوهاج يترأس الاجتماع الأول لوحدة مكافحة الآفات بكلية الزراعة

ترأس الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الأول لمجلس إدارة وحدة مكافحة الآفات بكلية الزراعة بالجامعة، وذلك لمناقشة آليات سير العمل بالوحدة وجدول الأعمال خلال المرحلة القادمة، بحضور أشرف القاضي امين عام الجامعة و الدكتور خلف همام عميد الكلية والدكتور عبدالعليم سعد مدير الوحدة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

تخصص وحدة مكافحة الأفات

واوضح رئيس الجامعة ان وحدة مكافحة الآفات من الوحدات ذات الطابع الخاص الهامة بالجامعة، وهي متخصصة في مجال مكافحة كافة الآفات الزراعية وآفات الصحة العامة، من خلال مجموعة من المتخصصين بالكلية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الصحة والغذاء ومنظمة الصحة العالمية، ووفقاً للتوصيات المقررة من وزارة الزراعة المصرية، مؤكداً ان هذه الوحدة تقدم خدماتها ليس فقط للجامعة بمقريها القديم والجديد، ولكن للمجتمع السوهاجي ككل من الهيئات، المصالح الحكومية، المنشات الغدائية، والصناعية ، المستشفيات والاندية الرياضية والحدائق و غيرها، مع الالتزام بإتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الانسان والبيئة المحيطة.

جدول أعمال الوحدة

وأشار الدكتور خلف همام علي انه خلال الاجتماع تم مناقشة جدول أعمال الفترة القادمة، والتي تضم تنفيذ خطة توعوية متكاملة لجميع إدارات الجامعة لكيفية الوقاية من الآفات الضارة ، وأيضاً تنفيذ برامج تدريبية عن كيفية مكافحتها بطريقة آمنه وفعالة.

الأبحاث التى تجريها الوحدة

وأضاف الدكتور عبدالعليم سعد ان الوحده تقوم ايضاً بإجراء الأبحاث الدورية ودراسة أخر التطورات والابحاث العلمية علي الآفات لمعرفة أنواعها و التطورات التي تطرأ عليها ، وذلك لاختيار أفضل نوع من الوسائل والمبيدات الأكثر إبادة لهذه الآفات نهائياً، وضمان مبيدات امنه وصحية، موضحاً ان الوحدة قامت بالفترة السابقة بالتصدي لجميع أنواع الآفات الضارة بمزارع كلية الزراعة بالكوثر ومقر الجامعة الجديد، كما انها قامت بعمل جميع الاجراءات الوقائية ضد الآفات الضارة بجميع مباني مقري الجامعة، الي جانب مكافحة الآفات ببعض المصانع بمنطقة الكوثر الصناعية.