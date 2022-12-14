«التعمير والإسكان» تنجح في بيع وحدات أحدث مشروعاتها بأول أيام الطرح

تمكنت شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقارى «HDP» أحدث عضو فى مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان من تحقيق نجاح استثنائى فى أول يوم من فتح باب الحجز لمشروع «Terrace» أحدث مشروعات الشركة، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع المستهدف تسويقها وبيعها داخل مصر فى أول يوم من طرح المشروع، ومن المخطط إطلاق عدد محدود من الوحدات المميّزة، ليتم طرحها للمصريين بالخارج.

ويقع مشروع «Terrace» على مساحة 31 فداناً بموقع استراتيجى على ربوة مرتفعة بمدينة الشيخ زايد، ومحاط بجميع الخدمات التى تحقّق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 16% فقط ويضم خدمات متنوعة.

كان بنك التعمير والإسكان قد أعلن مسبقاً عن إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقارى HDP، التى يرأسها أمجد حسنين، بصفته رئيس مجلس الإدارة، ومحمد علوى، الرئيس التنفيذى للشركة، فى إطار خطة البنك الاستراتيجية لتطوير مجموعة شركاته.

وأعرب «حسنين» عن فخره بالإنجاز الكبير الذى حققته الشركة لتسويق أول مشروعاتها بالسوق العقارية المصرية، وأكد أن تسويق المشروع حجر أساس فى استراتيجية الشركة التوسّعية، التى تستهدف إطلاق وتسويق سلسلة من مشروعات متميزة ومتكاملة الخدمات فى أنحاء الجمهورية، لتسويقها داخل وخارج مصر، ويرجع الفضل إلى ثقة العملاء فى بنك التعمير والإسكان، باعتباره الرائد فى مجال التنمية العمرانية فى مصر على مدار 40 عاماً، وكذلك كفاءة الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة.