أقلها بنك التعمير والإسكان.. سعر الفائدة على شهادات الـ3 سنوات الادخارية

حركت العديد من البنوك العائد على الشهادات الدولارية، من بينها بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين، عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، في اجتماعه الأخير سبتمبر الماضي.

في المقابل، ظلت أغلب الشهادات بالعملة المحلية دون تغيير في العائد، بعد قرار البنك المركزي، في وقتٍ تجتذب الشهادات السيولة النقدية، مقابل عائدٍ مجزٍ يصل إلى 14% في المتوسط.

ونستعرض أسعار الفائدة على 3 شهادات إدخارية من البنوك الحكومية، هي البنك الأهلي المصري وبنكي مصر والتعمير والإسكان.

أسعار الفائدة في بنك مصر

يمنح بنك مصر عائداً بنسبة ثابتة 14% على شهادة القمة ذات العائد الشهري، بأجل 3 سنوات، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه، ويمكن تجديدها بعد انتهاء المدة، ويحصل المستفيد على العائد شهرياً مضافاً إلى حسابه، ويمكن صرفه عبر بطاقات ATM.

أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري، عائداً ثابتاً بنسبة 14% على الشهادة البلاتينية، بأجل 3 سنوات، وتبدأ من سعر 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصرف العائد شهرياً بعد إضافته لحساب المستفيد، والذي يحصل عليه عبر بطاقات الـATM.

سعر الفائدة في بنك التعمير والإسكان

يعتبر بنك التعمير والإسكان الأقل عائداً مقارنة بسابقيه، حيث يوفر عائدا يقدر بـ13.5% شهرياً، أو 13.75% نصف سنوي، للشهادة الذهبية ذات العائد الثابت، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات بالجنيه المصري، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.