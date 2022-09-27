بعد تثبيت الفائدة.. عائد 11% على الشهادة الثلاثية من التعمير والإسكان

تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في تقديم منتجاتها البنكية بمختلف أنواعها للعملاء، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير تثبيت الفائدة، ومن بين هذه المنتجات شهادات الادخار.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، تفاصيل الفائدة على شهادات التعمير الثلاثية ذات العائد الثابت من بنك التعمير والإسكان، وهي كالتالي:

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط.

- تسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

مزايـا الشهادة:

- التمتع بعائد دوري مميز وثابت.

-إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات الائتمان بضمانها في حدود نسبة 90% من قيمة الشهادات، على ألا يقل سعر الإقراض عن نسبة 2% فوق سعر العائد المطبق على الشهادة.

-عائد الشهادة معفي من كافة الضرائب.

- العائد نصف سنوي: 11%.

- العائد ربع سنوي: 10.75%

- العائد شهري: 10.5%.

- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- الحد الأدنى لمبلغ الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.

-عند استرداد الشهادة بعد مضي مدة 6 أشهر وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق يتم تعديل سعر العائد الأصلي بتخفيضه بنسب غرامة الاسترداد أدناه والتي تتماشى مع المدة الفعلية لإيداع الأموال مع خصم ما تم صرفه بالزيـادة من القيمة الإسمية للشهادة.

المستندات المطلوبة:

- مستند تحقيق شخصية رسمي – بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب المقيمين.

- مستند تحديد محل إقامة ( فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون).

- مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.

قرار المركزي الأخير

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت برئاسة القائم بأعمال «المحافظ» حسن عبد الله، في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.