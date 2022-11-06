أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في 4 بنوك.. أقلها «التعمير والإسكان»

تتنافس البنوك في جذب مزيد من السيولة عبر شهاداتها الادخارية بالعملة المحلية، وهو ما دفع عدد من البنوك الحكومية لطرح شهادات بالجنيه بعائد يصل لـ17.25% قبل أيام، مع تحريك العائد أيضاً على الشهادات ذات العائد الدولاري.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالجنيه، في 4 بنوك حكومية هي بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان.

1 - شهادة القمة من بنك مصر

مدة هذه الشهادة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜، و16% للشهادة ذات العائد الشهري، بدلًا من 14%، و 16.25% على الشهادة ذات العائد ربع السنوي، ويمكن إصدار الشهادة من أي بنك أو ماكينة صراف آلي في محافظات الجمهورية.

2 – الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

مدة هذه الشهادة 3 سنوات، بعائد سنوي 17.25%، و16% للشهادة ذات العائد الشهري، بدلًا من 14%، و 16.25% على الشهادة ذات العائد ربع السنوي، ويمكن إصدار الشهادة من أي بنك أو ماكينة صراف آلي في محافظات الجمهورية.

3 – شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

مدة هذه الشهادة 3 سنوات، بعائد 16% يصرف كل 3 أشهر، وبعائد 17% يُصرف سنوياً، بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

4 – الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان HD BANK

يوفرها البنك لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 14.25% وشهري 13.5% وربع سنوي 13.75%، وهى أعلى الشهادات الادخارية لدى البنك.