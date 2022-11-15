بنك التعمير والإسكان يربح 549 مليون جنيه عن الربع الثالث من 2022

ترأس حسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عباس، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن هيئة الأوقاف وشركة مصر للتأمين.

اعتماد القوائم المالية للبنك

واعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للبنك عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، وأظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 26.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأرباح 1.753 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة زيادة قدرها 22.2% على خلفية نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.

زيادة الودائع في البنك

وفي تصريح لرئيس البنك، قال إنّ إجمالي الودائع بلغ 87.245 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38.7%، حيث بلغت نسبة النمو في ودائع الشركات 47.4%، وحققت ودائع التجزئة نسبة نمو بلغت 23%، كما حقق البنك نموا قدره 34.2% في إجمالي الأصول بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

نسبة الأرباح المرحلة

وبحسب بيان الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية، فإنّ الاحتياطيات لدى بنك التعمير والإسكان سجلت في 31 ديسمبر 2021 نحو 4869 مليون جنيه، قبل أن تسجل في 30 سبتمبر 2022 نحو 2894 مليون جنيه، بنسبة سالب 40.6%، وكذلك الأرباح المرحلة التي سجلت 2216 مليون جنيه في نهاية العام الماضي، بينما سجلت 1783 مليون جنيه في 30 سبتمبر الماضي، بنسبة نمو سالب 19.5%.