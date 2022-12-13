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يوسف الحسيني يشيد بجريدة الوطن: «طعمها مختلف عن شقيقاتها ولها نكهة صحفية قريبة من المصريين»

كتب:

أحمد حامد دياب
11:49 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني بجريدة الوطن، قائلا إن «الوطن طعمها مختلف عن شقيقاتها».

وذكر الحسيني، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، العدد الذي شملت ملفا عن سيدنا الإمام الحسين، والعدد الخاص بفوز المغرب، وتأهله لنصف نهائي كأس العالم. 

وأثنى الحسيني على جريدة الوطن، ووصفها بأن لها طعم ولون ونكهة خاصة، مضيفًا: «لازم تستشعر أنها نكهة صحفية قريبة جدا من المصريين».

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