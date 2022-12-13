قناة «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن القارة السمراء.. «مصر بوابة أفريقيا على العالم»

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، على قناة «EXTRA NEWS»، موضوع بعدد اليوم الثلاثاء من جريدة «الوطن»، بعنوان «مصر بوابة أفريقيا على العالم»، الذي يرصد أهمية دور مصر بالملف الأفريقي، باعتبارها الدولة الرائدة في محيطها، وتتمتع بعلاقات متجذرة مع معظم الدول الأفريقية، إضافة لدورها بالمشروعات التنموية بالقارة السمراء.

كما استعرض برنامج «هذا الصباح» موضوع «الوطن» الذي جاء بعنوان «حياة كريمة.. تجميل لقرى بني سويف وكفر الشيخ»، الذي تناول تعزيز المبادرة للعمل التطوعي وجذب الشباب للمشاركة، إضافة إلى إلقاء الضوء على مشروعات في 224 قرية في مطوبس.