اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. هدايا التنمية لـ20 مليون مواطن في المرحلة الثانية من حياة كريمة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- المبادرة توفر كل الخدمات والمرافق.. وقوافل طبية لتقديم العلاج والأدوية وتحويل الجراحات للمستشفيات.

- هدايا التنمية لـ20 مليون مواطن في «المرحلة الثانية».

- «جاد الكريم»: تنطلق مطلع العام المقبل وتشمل 1600 قرية في 52 مركزا جديدا وجار الانتهاء من حصر الأراضي والتنسيق مع جهات التنفيذ لتحديد مدى صلاحيتها.

- توفير فرص عمل مستدامة وتحويل الريف لمناطق جاذبة للاستثمار لزيادة دخل أهالي الريف.. وحوارات مجتمعية للاستماع إلى مطالب الأهالي.. والبداية من البحيرة.

- مشروعات لتحسين جودة حياة المواطنين بالقليوبية بتكلفة 7.1 مليار جنيه.. ومنسق المبادرة في المنوفية: 1252 مشروعا في 81 قرية بتكلفة 14 مليار لخدمة مليون و350 ألف مواطن.

-«الحوار الوطني» يبحث الأسماء المرشحة للمشاركة في النقاش بالجلسات الرئيسية.

-التقاوي المحلية «سلاح مصري أخضر».

- «التعليم»: امتحانات «الثانوية» في موعدها وتعديل خريطة «النقل».

- «المتحدة» تدشن قطاع إنتاج وثائقي وأول قناة وثائقية مصرية.. وإعلاميون: تحفظ الهوية.

- الشركة: نؤمن بأهمية الفيلم الوثائقي بعد تجربة مميزة لنا في هذا المجال خلال 4 سنوات.. و«سعدة»: هذه الخطوة تمثل دعما كبيرا للإعلام المصري.

الصفحة الثانية

-«الجزار»: تسريع معدلات تنفيذ «التجلي الأعظم» وبأعلى جودة.

- وزير الإسكان: التطوير يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلتزم باشتراطات وضوابط «اليونيسكو».

- وزيرة الهجرة للمستثمرين المصريين بالإمارات: باب الوطن مفتوح أمامكم.

- «جندى»: إطلاق شركة استثمارية وتخصيص صندوق يطرح في البورصة.

- شعبة المواد الغذائية تطالب بتفعيل قرار كتابة الأسعار على المنتجات.

- «البريد»: يمكن لأصحاب المعاشات صرف 3 أضعاف قيمة المعاش والسداد بالتقسيط دون فوائد.

- التسجيل على تطبيق «خزنة».. والأقساط برسوم إدارية 15 جنيها شهريا.

- خطة «الصحة» لمواجهة أمراض الشتاء: توعية وبروتوكولات علاج وطوارئ بالمستشفيات.

- بدء اختبار متقدمي وظائف «معلم رياض أطفال» إلكترونيا 17 ديسمبر.

-«رشاد»: هدفنا إسعاد أطفال «قادرون باختلاف».

- أصغر عارضة من ذوي الهمم في «باب الرزق» بتساعد والدتها.

الصفحة الثالثة

-«القوى العاملة»: مصر الأولى عالميا في إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة.

- عطية الفيومي: نسعى لترخيص كل المحال خلال عامين لتأمين وحماية مصالح أصحابها والأنشطة التجارية.

- الحكومة تتلقى طلبات 4 شركات جديدة للحصول على «الرخصة الذهبية».

- «إسكان النواب» توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

- «الخطة والموازنة» توافق على تعديلات الإجراءات الضريبية.. و«الشيوخ» يناقش «صندوق مصر الرقمية».

- «الاتصالات»: إنشاء كابل بحري جديد يربط مصر واليونان.

- «التعليم العالي»: تطوير مراكز التميز بالجامعات لخدمة الصناعات.

- «شتا»: 100 مليون جنيه لدعم المشروعات التنافسية في مجال الصحة الواحدة.

- لجنة علمية لدراسة تحديات التجمعات الزراعية بجنوب سيناء.

- «الزراعة» تبحث تنفيذ مصنع ثلج جديد في المحافظة وتطوير سوق السمك.

- القوات المسلحة: مصر تتولى قيادة قوة المهام المشتركة 153.

- القوة مسؤولة عن التصدي للأنشطة غير المشروعة بالبحر الأحمر وباب المندب.

- كشف أثري لمجموعة من الحلى الذهبية بتل العمارنة.

- ابنة أسوان: «اتعالجت بالكيماوي سنتين.. وركبت مفصل صناعي».

-«مريم» هزمت «السرطان» بالرسم: اكتشفت نفسي من جديد.

الصفحة الرابعة

- انطلاق القمة «الأمريكية – الأفريقية» لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين «واشنطن» ودول القارة السمراء.

- تهدف لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.. و«واشنطن بوست»: «الولايات المتحدة ستعلن عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين».

- أفريقيا الأسرع نموا في العالم.. و«الخارجية الأمريكية»: القارة ستعيد تشكيل المستقبل في العالم.. وستحدث فرقا في مواجهة جميع التحديات.

- القارة بحاجة إلى استثمارات 172 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة في البنية التحتية.. وتحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة وإنتاج الغذاء.. و10 مليارات دولار سنويا لقطاع التكنولوجيا.

- النائب عطية الفيومي: نسعى لترخيص كل المحال خلال عامين لتأمين وحماية مصالح أصحابها والأنشطة التجارية.

- «الست» تشدو بـ «الفصحى».

- متحدث «لجنة تراخيص المحال»: القانون حدد لك الإجراءات والرسوم للتيسير على المواطنين ومكافحة شبهات الفساد.

- نظام الشباك الواحد يقضي على الروتين ويشجع المواطن.. والقانون يقضي على الإتاوات.

- مسموح بترخيص الشيشة وفق ضوابط.. والرسوم تتراوح بين 600 و10 آلاف جنيه حسب المساحة.

الصفحة الخامسة

- البنوك تحيي يوم ذوي الهمم بحزمة خدمات مجانية.. ومصرفيون: شريحة مهمة.

- دعما للشمول المالي.. اتفاق بين البنك الأهلي وغرفة القاهرة التجارية لإتاحة التحصيل الإلكتروني.. و«عكاشة»: بهدف الوصول بالحلول والخدمات إلى شرائح المجتمع.

- المصرف المتحد: أدوات تمويلية مرنة لمواجهة الوضع الاقتصادي العالمي.

- بنك مصر يفوز بـ3 جوائز من «جلوبال براندز» لـ2022.

- «الجولي ودرة وخيرت» يمثلون البنك في احتفالية المجلة العالمية بالإمارات.

- قضايا تغير المناخ محور جلسات «هاكاثون».

-«عز العرب» رئيسا لـcib خلفا لـ«سامي».

- 54 فريقا جامعيا يتنافسون في «إيناكتس مصر 2023».

-«سري»: هدفنا مساعدة عدد كبير من الطلاب قبل سوق العمل.

-19% نموا في إيرادات بنك القاهرة.. و«فايد»: تعكس نجاح خطة العمل.

-«التعمير والإسكان» تنجح في بيع وحدات أحدث مشروعاتها في أول أيام الطرح.

الصفحة السادسة

- المرحلة الثانية.. هدايا لـ20 مليون مواطن.

- تنطلق مطلع العام المقبل.. وتستهدف خدمة 1600 قرية في 52 مركزا.

- «جاد الكريم»: تشمل 52 مركزا جديدا بـ1600 قرية.. وإدراج «مطروح» كمحافظة جديدة.

- فرص عمل مستدامة وتحويل الريف لمناطق جاذبة للاستثمار لزيادة دخل أهالي الريف.

- توفر كل الخدمات والمرافق.. وقوافل لتقديم العلاج والأدوية وتحويل الجراحات للمستشفيات.

-«القليوبية»: تنفيذ 795 مشروعا متنوعا في 36 قرية و148 عزبة بتلكفة 1.7 مليار جنيه.

-«طلعت»: رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق.. و«سالم»: مركز طبي ومجمع خدمي بمواصفات قياسية.. و«الهجان»: لن نسمح بأي تأخير في التنفيذ.

«دمياط»: 72% نسبة إنجاز المشروعات.. و«آمنة»: هدفنا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

-«عوض»: المشروع تضمن حزمة من البرامج والأنشطة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية.. وإدراج 28 قرية بمركز كفر سعد تخدم 243 ألف نسمة.

- علاء الدين حسن: المرحلة الثانية للمبادرة تشمل مشروعات في مراكز منوف وقويسنا والباجور.

- منسق المبادرة في المنوفية: 85% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى في أشمون والشهداء.

- تنفيذ عشرات المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.. وخدمة المزارعين على رأس الأولويات.

- تنظيم 400 قافلة طبية وبيطرية مجانية وتوزيع مساعدات غذائية ومالية لحماية غير القادرين.

الصفحة السابعة

- برنامج «التقاوي».. طفرة في إنتاج «خيار وفلفل وباذنجان وكنتالوب».

- «الجزار»: ندعم المشروعات القومية.. وكسرنا احتكارات وصلت إلى 2 مليار جنيه بجهود باحثين مصريين.. ومصر يمكنها التصدير للدول العربية وغيرها.

- أصبحت لدينا بدائل محلية للمستورد.. والبرنامج يحظى بدعم قوي من الرئيس والحكومة ووزارة الزراعة.

- «الطماطم».. إنتاج أصناف تتكيف مع تغير المناخ وتتحمل الفيروسات.

-«حلمي»: أنتجنا 26 صنفا متاحة للمزارعين.. والجودة تضاهي المستورد.

- مدير «بحوث البساتين»: نراعي إنتاج خضراوات مناسبة ونستهدف توفير عملة صعبة ومنتج محلي وتشغيل عمالة.

الصفحة الثامنة

-«علاش مانحلموش».

-«الديوك» تحت رحمة «الأسود».. «الصديقان» في مهمة صعبة.. والسر: «اسألوا حكيمي كيف سيوقف مبابي».

-«صاحب السعادة» يسعى لإنهاء عقدة المغرب التاريخية أمام فرنسا.. و«ديشامب» في حيرة بسبب أقوى الدفاعات.

-«بونو».. المغرب «عليها حارس».

-«عشقك في البال ما زال ما زال».

-«بوفال».. ساحر المغرب الذي رفض الرقص مع «الديوك» قبل أن يضعه القدر في مواجهتهم.