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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. هدايا التنمية لـ20 مليون مواطن في المرحلة الثانية من حياة كريمة

كتب:

شريف سليمان
07:59 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الوطن

الوطن

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- المبادرة توفر كل الخدمات والمرافق.. وقوافل طبية لتقديم العلاج والأدوية وتحويل الجراحات للمستشفيات.

- هدايا التنمية لـ20 مليون مواطن في «المرحلة الثانية».

- «جاد الكريم»: تنطلق مطلع العام المقبل وتشمل 1600 قرية في 52 مركزا جديدا وجار الانتهاء من حصر الأراضي والتنسيق مع جهات التنفيذ لتحديد مدى صلاحيتها.

- توفير فرص عمل مستدامة وتحويل الريف لمناطق جاذبة للاستثمار لزيادة دخل أهالي الريف.. وحوارات مجتمعية للاستماع إلى مطالب الأهالي.. والبداية من البحيرة.

- مشروعات لتحسين جودة حياة المواطنين بالقليوبية بتكلفة 7.1 مليار جنيه.. ومنسق المبادرة في المنوفية: 1252 مشروعا في 81 قرية بتكلفة 14 مليار لخدمة مليون و350 ألف مواطن.

-«الحوار الوطني» يبحث الأسماء المرشحة للمشاركة في النقاش بالجلسات الرئيسية.

-التقاوي المحلية «سلاح مصري أخضر».

- «التعليم»: امتحانات «الثانوية» في موعدها وتعديل خريطة «النقل».

- «المتحدة» تدشن قطاع إنتاج وثائقي وأول قناة وثائقية مصرية.. وإعلاميون: تحفظ الهوية.

- الشركة: نؤمن بأهمية الفيلم الوثائقي بعد تجربة مميزة لنا في هذا المجال خلال 4 سنوات.. و«سعدة»: هذه الخطوة تمثل دعما كبيرا للإعلام المصري.

الصفحة الثانية

-«الجزار»: تسريع معدلات تنفيذ «التجلي الأعظم» وبأعلى جودة.

- وزير الإسكان: التطوير يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلتزم باشتراطات وضوابط «اليونيسكو».

- وزيرة الهجرة للمستثمرين المصريين بالإمارات: باب الوطن مفتوح أمامكم.

- «جندى»: إطلاق شركة استثمارية وتخصيص صندوق يطرح في البورصة.

- شعبة المواد الغذائية تطالب بتفعيل قرار كتابة الأسعار على المنتجات.

- «البريد»: يمكن لأصحاب المعاشات صرف 3 أضعاف قيمة المعاش والسداد بالتقسيط دون فوائد.

- التسجيل على تطبيق «خزنة».. والأقساط برسوم إدارية 15 جنيها شهريا.

- خطة «الصحة» لمواجهة أمراض الشتاء: توعية وبروتوكولات علاج وطوارئ بالمستشفيات.

- بدء اختبار متقدمي وظائف «معلم رياض أطفال» إلكترونيا 17 ديسمبر.

-«رشاد»: هدفنا إسعاد أطفال «قادرون باختلاف».

- أصغر عارضة من ذوي الهمم في «باب الرزق» بتساعد والدتها.

الصفحة الثالثة

-«القوى العاملة»: مصر الأولى عالميا في إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة.

- عطية الفيومي: نسعى لترخيص كل المحال خلال عامين لتأمين وحماية مصالح أصحابها والأنشطة التجارية.

- الحكومة تتلقى طلبات 4 شركات جديدة للحصول على «الرخصة الذهبية».

- «إسكان النواب» توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

- «الخطة والموازنة» توافق على تعديلات الإجراءات الضريبية.. و«الشيوخ» يناقش «صندوق مصر الرقمية».

- «الاتصالات»: إنشاء كابل بحري جديد يربط مصر واليونان.

- «التعليم العالي»: تطوير مراكز التميز بالجامعات لخدمة الصناعات.

- «شتا»: 100 مليون جنيه لدعم المشروعات التنافسية في مجال الصحة الواحدة.

- لجنة علمية لدراسة تحديات التجمعات الزراعية بجنوب سيناء.

- «الزراعة» تبحث تنفيذ مصنع ثلج جديد في المحافظة وتطوير سوق السمك.

- القوات المسلحة: مصر تتولى قيادة قوة المهام المشتركة 153.

- القوة مسؤولة عن التصدي للأنشطة غير المشروعة بالبحر الأحمر وباب المندب.

- كشف أثري لمجموعة من الحلى الذهبية بتل العمارنة.

- ابنة أسوان: «اتعالجت بالكيماوي سنتين.. وركبت مفصل صناعي».

-«مريم» هزمت «السرطان» بالرسم: اكتشفت نفسي من جديد. 

الصفحة الرابعة

- انطلاق القمة «الأمريكية – الأفريقية» لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين «واشنطن» ودول القارة السمراء.

- تهدف لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.. و«واشنطن بوست»: «الولايات المتحدة ستعلن عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين».

- أفريقيا الأسرع نموا في العالم.. و«الخارجية الأمريكية»: القارة ستعيد تشكيل المستقبل في العالم.. وستحدث فرقا في مواجهة جميع التحديات.

- القارة بحاجة إلى استثمارات 172 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة في البنية التحتية.. وتحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة وإنتاج الغذاء.. و10 مليارات دولار سنويا لقطاع التكنولوجيا.

- النائب عطية الفيومي: نسعى لترخيص كل المحال خلال عامين لتأمين وحماية مصالح أصحابها والأنشطة التجارية.

- «الست» تشدو بـ «الفصحى».

- متحدث «لجنة تراخيص المحال»: القانون حدد لك الإجراءات والرسوم للتيسير على المواطنين ومكافحة شبهات الفساد.

- نظام الشباك الواحد يقضي على الروتين ويشجع المواطن.. والقانون يقضي على الإتاوات.

- مسموح بترخيص الشيشة وفق ضوابط.. والرسوم تتراوح بين 600 و10 آلاف جنيه حسب المساحة. 

الصفحة الخامسة

- البنوك تحيي يوم ذوي الهمم بحزمة خدمات مجانية.. ومصرفيون: شريحة مهمة.

- دعما للشمول المالي.. اتفاق بين البنك الأهلي وغرفة القاهرة التجارية لإتاحة التحصيل الإلكتروني.. و«عكاشة»: بهدف الوصول بالحلول والخدمات إلى شرائح المجتمع.

- المصرف المتحد: أدوات تمويلية مرنة لمواجهة الوضع الاقتصادي العالمي.

- بنك مصر يفوز بـ3 جوائز من «جلوبال براندز» لـ2022.

- «الجولي ودرة وخيرت» يمثلون البنك في احتفالية المجلة العالمية بالإمارات.

- قضايا تغير المناخ محور جلسات «هاكاثون».

-«عز العرب» رئيسا لـcib خلفا لـ«سامي».

- 54 فريقا جامعيا يتنافسون في «إيناكتس مصر 2023».

-«سري»: هدفنا مساعدة عدد كبير من الطلاب قبل سوق العمل.

-19% نموا في إيرادات بنك القاهرة.. و«فايد»: تعكس نجاح خطة العمل.

-«التعمير والإسكان» تنجح في بيع وحدات أحدث مشروعاتها في أول أيام الطرح.

الصفحة السادسة

- المرحلة الثانية.. هدايا لـ20 مليون مواطن.

- تنطلق مطلع العام المقبل.. وتستهدف خدمة 1600 قرية في 52 مركزا.

- «جاد الكريم»: تشمل 52 مركزا جديدا بـ1600 قرية.. وإدراج «مطروح» كمحافظة جديدة.

- فرص عمل مستدامة وتحويل الريف لمناطق جاذبة للاستثمار لزيادة دخل أهالي الريف.

- توفر كل الخدمات والمرافق.. وقوافل لتقديم العلاج والأدوية وتحويل الجراحات للمستشفيات.

-«القليوبية»: تنفيذ 795 مشروعا متنوعا في 36 قرية و148 عزبة بتلكفة 1.7 مليار جنيه. 

-«طلعت»: رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق.. و«سالم»: مركز طبي ومجمع خدمي بمواصفات قياسية.. و«الهجان»: لن نسمح بأي تأخير في التنفيذ.

«دمياط»: 72% نسبة إنجاز المشروعات.. و«آمنة»: هدفنا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

-«عوض»: المشروع تضمن حزمة من البرامج والأنشطة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية.. وإدراج 28 قرية بمركز كفر سعد تخدم 243 ألف نسمة.

- علاء الدين حسن: المرحلة الثانية للمبادرة تشمل مشروعات في مراكز منوف وقويسنا والباجور. 

- منسق المبادرة في المنوفية: 85% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى في أشمون والشهداء. 

- تنفيذ عشرات المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.. وخدمة المزارعين على رأس الأولويات. 

- تنظيم 400 قافلة طبية وبيطرية مجانية وتوزيع مساعدات غذائية ومالية لحماية غير القادرين. 

الصفحة السابعة

- برنامج «التقاوي».. طفرة في إنتاج «خيار وفلفل وباذنجان وكنتالوب». 

- «الجزار»: ندعم المشروعات القومية.. وكسرنا احتكارات وصلت إلى 2 مليار جنيه بجهود باحثين مصريين.. ومصر يمكنها التصدير للدول العربية وغيرها. 

- أصبحت لدينا بدائل محلية للمستورد.. والبرنامج يحظى بدعم قوي من الرئيس والحكومة ووزارة الزراعة. 

- «الطماطم».. إنتاج أصناف تتكيف مع تغير المناخ وتتحمل الفيروسات. 

-«حلمي»: أنتجنا 26 صنفا متاحة للمزارعين.. والجودة تضاهي المستورد. 

- مدير «بحوث البساتين»: نراعي إنتاج خضراوات مناسبة ونستهدف توفير عملة صعبة ومنتج محلي وتشغيل عمالة.

الصفحة الثامنة

-«علاش مانحلموش». 

-«الديوك» تحت رحمة «الأسود».. «الصديقان» في مهمة صعبة.. والسر: «اسألوا حكيمي كيف سيوقف مبابي». 

-«صاحب السعادة» يسعى لإنهاء عقدة المغرب التاريخية أمام فرنسا.. و«ديشامب» في حيرة بسبب أقوى الدفاعات. 

-«بونو».. المغرب «عليها حارس». 

-«عشقك في البال ما زال ما زال».

-«بوفال».. ساحر المغرب الذي رفض الرقص مع «الديوك» قبل أن يضعه القدر في مواجهتهم.

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