قصواء الخلالي تبرز عدد «الوطن» عن حياة كريمة: هدايا التنمية لـ20 مليون مواطن
كتب:
شريف سليمان
10:13 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الإعلامية قصواء الخلالي
استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، عدد الوطن، الصادر غدا، الأربعاء، خلال حلقة اليوم، من برنامجها «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc.
وجاء في عدد الغد من جريدة الوطن، أنّ الحوار الوطني يبحث الأسماء المرشحة للمشاركة في نقاش بالجلسات الرئيسية، وهدايا التنمية لـ20 مليون مواطن، وفرص عمل مستدامة، وتحويل الريف لمناطق جاذبة للاستثمار لزيادة دخل أهالي الريف.