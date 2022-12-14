30 عريسا وعروسا في زفاف جماعي بحضور محافظ مطروح (صور)

في حفل أسري بهيج شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء الثلاثاء، احتفالية زفاف جماعي لـ30 عريسا وعروسا من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والنائب عيسى أبو تمر والنائب جمال الشورى والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة ورؤساء وممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات والفنادق المشاركة في دعم الاحتفالية ولفيف من أهالي وأسر العرسان.

محافظ مطروح يشارك العرسان الفرحة

وحرص محافظ مطروح، خلال حفل الزفاف الجماعي، على التقاط الصور التذكارية مع العرسان، موجها الشكر لكل من ساهم في هذه الاحتفالية الكبيرة لإدخال الفرحة والسرور على عرسان وعرائس اليوم، وشهد المحافظ إجراءات عقد القرآن، وعقب ذلك قام المحافظ بتوزيع الهدايا المقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال على العرسان مشاركة من المحافظة في مساعدة الشباب والتخفيف من أعباء ونفقات الزواج.

فقرات غنائية

وشهد الحفل فقرات غنائية وفنية بمشاركة التنورة عدد من فناني مطروح و فرقة مطروح للفنون الشعبية لإضفاء جو من السعادة والبهجة بالحفل.

هدايا للعرسان

ورحب المحافظ بجميع الحضور مهنئا ً أبنائه العرسان بالزفاف السعيد متمنيا لهم حياة سعيدة وموفقة، مشيرا إلى حرص محافظة مطروح على إقامة هذا الحفل كتقليد سنوي للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج تخفيفا عليهم ،مقدما الشكر لجميع الجهات المشاركة والمساهمة مع تسليم شهادة تقدير من المحافظة لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية وللشركات والفنادق المساهمة في الاحتفالية وتقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان.

تخفيف أعباء الزواج عن الشباب

وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة انه جري اختيار العرسان بعد الإعلان عن التقدم للاشتراك في حفل الزفاف الجماعى وفق الشروط والضوابط التى وضعتها المحافظة تخفيفا عن الشباب من تكاليف وأعباء الزواج.