محافظ المنيا يسلم تجهيزات خاصة بـ7 عرائس للمشاركة في زفاف جماعي

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التجهيزات الخاصة بـ7 عرائس من فتيات محافظة المنيا، والتي ستشارك به المحافظة في حفل زفاف جماعي يقام الجمعة المقبلة، بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع الفئات

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من وكلاء الوزارة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وأهالي العرائس.

وقال المحافظ، إن تلك الفعالية تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين.

رفع المعاناة عن كاهل الأسر غير القادرة والمستحقة

كما وجه المحافظ الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، والأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، الذين شاركوا وساهموا في الفعالية، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأسر غير القادرة والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج، مشيراً إلى تسليم جهاز كامل لـ7 عرائس، والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – ثلاجة - بوتاجاز بمشتملاته - هدايا نقدية).