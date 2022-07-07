حفل زفاف جماعي لـ16 عروسا بجنوب سيناء.. والمحافظ يسلمهن أجهزة كهربائية

قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، التهاني لفتيات جنوب سيناء المقبلات على الزواج، موضحا أن المحافظة تقوم كل عام بعمل حفل زفاف جماعي للمقبلات على الزواج، وتقدم مساعدات لهن لتخفيف الأعباء عن الأسرة.

الحفل يقام مرتين كل عام

وأضاف «فودة» في تصريح لـ«الوطن»، إن الحفل يقام مرتين كل عام، ويخضع لضوابط وشروط وضعتها المحافظة لإعطاء المستحقين الأجهزة، موضحا أن جميع أهالي المحافظة ينتظرون هذا الحفل كل عام، ومشيرا إلى إن هناك شركات تقوم بتقديم مساعدات لهؤلاء البنات من أجل توفير أجهزة كهربائية لتأسيس بيت الزوجية.

وشهد مركز تمكين المرأة بطور سيناء، حفل زفاف جماعي لعدد 16 عروس من 4 مدن وهي رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة والطور وسانت كاترين.

وتابع «فودة»، إن هؤلاء الفتيات هن أمهات المستقبل، ولا بد من غرس القيم في نفوس أبنائهن، مع مراعاة أن تقوم كل واحدة بمساعدة زوجها.

وخلال الحفل الذي حضره مئات الأسر، قام المحافظ بتقطيع «تورتة» مدون عليها علم مصر ومكتوب عليها «تحيا مصر»، وفي نهاية الحفل سلم المحافظ كل عروس 5 أجهزة وهي ثلاجة 14 قدم، غسالة 7 كيلو، مروحة ستاند، خلاط، سجادة.

الزوجة الصالحة أساس المجتمع

وقال السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن الزوجة الصالحة هي أساس المجتمع ونجاح الأبناء، موضحا أن كل فتاة من اللائي شهدن الحفل ستكون صاحبة بيت وتشارك زوجها في كل مناحي الحياة، متابعا إن نجاح الأسرة لا يقتصر على الزوج فقط بل بمشاركة الزوجة.