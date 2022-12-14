وكالة الفضاء المصرية: ارتفاع حرارة الأرض 3 درجات بنهاية القرن سيمثل كارثة

أكد الدكتور هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن هناك بعض التغيرات المناخية التي تحدث عالميًا، متوقعًا أن يصبح العالم دافئا في المستقبل، لافتًا إلى أن السيناريوهات المتوقعة لذلك تختلف طبقًا لمعدلات الزيادة المتوقعة.

يجب ألا تتجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 2 درجة بنهاية القرن

وأوضح العسكري، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه يجب التعامل بمأخذ الجد مع هذه الموضوعات، لافتًا إلى أنه هناك رغبة بألا تتجاوز زيادة درجة حرارة الأرض 2 درجة مئويًا بنهاية القرن الحالي.

وأشار إلى أن هناك هدفا لأن ترتفع درجة حرارة الأرض 1.6 درجة بحلول عام 2050 وأنه بعد عام 2050 سيتم وضع أنظمة مختلفة للتعامل مع الغازات الدفيئة والوقود الأحفوري.

سيكون هناك خطورة على كوكب الأرض

وأكد أن ما لا يريدون حدوثه هو ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة بحلول عام 2030، مشددًا على أن هذه الواقعة ستمثل خطورة على الأرض، معتبرًا أنه حال حدوث هذا الارتفاع سيتجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض 3 درجات بنهاية القرن، مشددًا على أنه حال حدوث هذا ستمثل كارثة على كوكب الأرض.