نائب مدير وكالة الفضاء: رصد أعاصير في البحر المتوسط بسبب ارتفاع الحرارة

أكد الدكتور هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه يجب تقليل استخدام الوقود الأحفوري فورًا حتى لا ترتفع درجة حرارة الأرض وتؤثر على درجة حرارة المحيطات.

%93 من الحرارة المولدة في الغلاف الجوي تُخزن في المحيطات

وأوضح العسكري، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المحيطات تستوعب أكبر كمية من حرارة الأرض، لافتًا إلى أن 93% من الحرارة المولدة في الغلاف الجوي تُخزن في المحيطات.

وأشار إلى أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات يؤدي إلى زيادة المياه المبخرة، ما يؤدي لزيادة حدوث الأعاصير والتي تحدث في أوروبا والولايات المتحدة.

رصد أعاصير في منطقة المتوسط

وأكد أن هذه الأعاصير ستحدث في منطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنه تم رصدها بالفعل في منطقة البحر المتوسط، مشددًا على خطورتها على المدن الساحلية.

ولفت إلى أن منطقة البحر المتوسط خارج نطاق المناطق الاستوائية، موضحا أن درجة حرارة البحار زادت 2 درجة آخر 20 عاما، معتبرًا أن منطقة البحر المتوسط أصبحت شبه استوائية.