المطرب الشعبي صلاح البربري: أغني منذ 40 سنة بشكل سماعي بدون نوتة

كشف المطرب الشعبي الحاج صلاح البربري تفاصيل رحلته الفنية، لافتًا إلى أنه يغني منذ عشرات السنين بشكل سماعي ولا يغني اعتمادًا على النوتة الموسيقية، ولا يعتمد عليها مطلقًا، قائلًا «بقالي كتير قوي بغني ييجي 40 سنة بس مبغنيش على النوتة لكن بغني سماعي».

كان يعمل في البداية مع فرقة غناء شعبي

وأوضح خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» أنه كان يعمل في البداية مع فرقة غناء شعبي «فرقة بلدي» وكان يعمل في الفرقة كـ طبال وبدأ في حفظ الأغاني «الأول كنت بشتغل مع فرقة بلدي وكنت بطبل وبقيت اللي اسمعه وييجي على مزاجي يدخل دماغي وبقى ده أكل عيشي وربيت عيالي من المهنة دي».

ووجه البربري التحية بشكل غنائي للفنانة إسعاد يونس وفريق عمل برنامجها والعاملين في الاستديو، كما وجَّه التحية للحاج هاني الذي اصطحبه لاستديو البرنامج.

وقدم الفنان الشعبي الحاج صلاح البربري الأغنية الشعبية «جاب لي العنب ياما» على استديو مسرح صاحبة السعادة وسط تفاعل الفنانة إسعاد يونس.