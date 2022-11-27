موعد حلقة ريهام عبدالغفور مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة: «فن وضحك وغنا»

يترقب الجمهور، موعد حلقة ريهام عبدالغفور مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة، الأمر الذي جعل البرنامج يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعدما شوقت «ريهام» متابعيها من خلال نشر مجوعة صور من كواليس التحضير لظهورها في البرنامج، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

موعد حلقة ريهام عبدالغفور مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة

وتأتي موعد حلقة ريهام عبدالغفور مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة، غدًا الاثنين في الساعة 11 مساءً على شاشة قناة dmc، وتداول متابعو السوشيال ميديا، المقطع الدعائي للحلقة المرتقبة، والتي أشادت خلالها «صاحبة السعادة» بموهبة «ريهام» ووصفتها بأنها لديها جرأة متناهية في التنوع تجاه الأدوار التي تجسدها.

مشوارها الفني وأمومتها

وتتحدث ريهام عبدالغفور، مع صاحبة السعادة، عن مشوارها الفني، وطفولتها خصوصًا وأنها كانت طفلة خجولة جدًا، فضلًا عن أمومتها باعتبارها أم لاثنين من الأولاد، وتأكيدها أنها لا تتبع معهما سياسة العقاب، وعقابها الوحيد تجاههما هى التهديد بـ«الزعل»، وتضمنت كلامًا عن الفن والضحك المتبادل، والغناء أيضًا.

وكانت ريهام عبدالغفور، قد أكدت في تصريحات سابقة، أن الفضل في نجاحها وتقبل الجمهور لكل ما تقدمه، ولكل كلمات الإشادة والإعجاب التي تحظى بهم دائمًا، يعود الفضل فيه إلى دعوات والدتها الطيبة لها.