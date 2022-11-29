إسعاد يونس عن ريهام عبدالغفور: مسمسمة وجميلة وجريئة في اختيار أدوارها

قدمت الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة ريهام عبدالغفور، بطريقة مميزة، في حلقة الإثنين، من برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة DMC.

وقالت يونس: «دلوقتي بقينا بنتفرج على كل الأعمال مع بعض، وبنشوف الوجوه الجديدة، يا إما بنحتضنها أو مش بنحبها، لكن ساعات بيكون وجه جميل وقمور ولطيف وكيوت، خاصة لو كانت بنوتة قمر ولذيذة كلنا بنفرح بيها».

وأضافت الإعلامية: «لما يكون الوجه الجديد ده ابن حد في الوسط الفني ممكن نقول واسطة، ولكن لما يمر عليها الوقت وتنضج بيننا وقدام عينينا وتبدأ تتنوع في الأدور وتبدع جدا وتبقى عندها خط واخداه في حياتنا غير تقليدي بالمرة، وجرأة متناهية في تنوع الأدوار، وإنها تجسد شخصيات طيبة وشريرة وأمن وبنوتة وقاصة ومجرمة رغم صغر سنها، فنبدأ كلنا نحتضنها ونشعر بأنها ابنتنا كلنا».

وأكدت، أن ريهام عبدالغفور ليست تقليدية ولم تسر على خطى أي فنانة أخرى: «معايا الرائعة الجميلة المسمسة ريهام عبدالغفور».