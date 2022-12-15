دليلك لقضاء رأس السنة 2022 في الغردقة.. فنادق ومنتجعات سياحية

تستعد مدينة الغردقة لاحتفالات رأس السنة 2022 في الفنادق والمنتجعات السياحية؛ إذ تستقبل آلاف السائحين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الذين يفضلون قضاء رأس السنة 2022 هناك، خاصة أنها تمتلك عددا من الفنادق والمنتجعات السياحية والشواطئ والأماكن السياحية.

رأس السنة 2022 في الغردقة

ويمكنك قضاء رأس السنة 2022 في الغردقة بأحد الفنادق والمنتجعات السياحية؛ إذ تضم ما يقرب من 200 فندق ومنتجع سياحي، تجهز احتفالا خاصا برأس السنة.

َويتم إعداد خيمة رأس السنة بكل فندق وتشمل ديكور خاص وبوفيه، يحوي أكلات مخصصة لاحتفال رأس السنة.

وتضم الغردقة عددا من الكافيهات والمطاعم السياحية والمناطق السياحية، التي يمكنك قضاء رأس السنة 2022 فيها، وذلك برسوم خاصة «منيوم تشارج»، ويختلف السعر من مكان لآخر حسب درجة التصنيف السياحي، وذلك حسب أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أماكن رأس السنة 2022 في الغردقة

وتضم الغردقة عددا من المناطق السياحية التي تضم فنادق ومنتجعات سياحية، يأتي أهمها مناطق منتجع الجونة ومنطقة هاواي وسهل حشيش َومكادي بيتش، بينما تنتشر المطاعم والكافتيريات السياحية بشارع شيراتون السياحي ومارينا السياحي والممشى السياحي جنوب الغردقة.