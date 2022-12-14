قبل عام 2023.. فنادق الغردقة تستعد للاحتفال بأعياد الكريسماس

بدأت فنادق الغردقة في استقبال الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات لقضاء أعياد الكريسماس على شواطئ الغردقة، واستعدت الفنادق لاحتفالات الكريسماس بتعليق الزينة وشجرة الكريسماس ومجسمات بابا نويل وتجهيز الهدايا ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات وسط تواجد حوالي 17 جنسية أجنبية مختلفة بفنادق الغردقة.

كيف تحتفل الفنادق بالكريسماس؟

كشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية والخبير السياحي بالغردقة، بأن الآلاف من السائحين الأجانب يفضلون قضاء إجازة أعياد الكريسماس في الغردقة للاحتفال بالكريسماس، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حوالي 17 جنسية أجنبية تحتفل هذا العام بالكريسماس في فنادق الغردقة.

وأشار إلى أن احتفالات الكريسماس تبدأ بالفنادق منذ الصباح الباكر على الشواطئ الغردقة، حيث يرتدي السائحون زي بابا نويل الشهير َتكتسي الطرقات باللون الأحمر ثم يقوم متقمص شخصية بابا نويل بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال.

بوفيه خاص وعشاء رومانسي

وتمتد فقرات الاحتفال بالكريسماس طوال اليوم وتشمل عشاء فاخر ليلا، حيث يتم إعداد بوفيه خاص لهذه المناسبة بديكور باللون الأحمر، ومفروشات المائدة بالألوان الحمراء وعشاء رومانسي على ضوء الشموع، يضم بوفيه الكريسماس مأكولات خاصة منها مدخنات وسي فود وديك رومي وبالمكسرات.