تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة في بيلا بكفر الشيخ

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الأربعاء، 20 محضرًا تموينيًا متنوعًا ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة، بدائرة مركز بيلا، خلال حملة مكبرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

تحرير 20 محضرا

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا متنوعا لأصحاب المخابز البلدية المدعمة، وتضمنت 11 محضرًا للتلاعب في وزن رغيف الخبز، و7 محاضر لعدم الإعلان، ومحضرين لعدم النظافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة لكل واقعة على حدى.

محافظ كفر الشيخ يشدد على تكثيف الحملات الرقابية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد في وقت سابق على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، موجها بتحرك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدي لجميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وترأس الحملة على المخابز البلدية كل من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة أيمن غالي، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، ورؤساء القرى، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا.