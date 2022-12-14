الجامعات تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداد الجامعات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، والذي من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رؤساء الجامعات، أنّه تم مراعاة إجازات الأعياد خلال وضع جدول مواعيد الامتحانات التيرم الأول، مؤكدين أنّه لا تعديل في الخريطة الزمنية لها أو العام الدراسي الجاري.

الجامعات: لا تعديل لمواعيد الامتحانات

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، انتهاء كل التجهيزات الخاصة بالامتحانات للفصل الدراسي الأول، موضحًا أنّها في مواعيدها المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، مضيفًا أنه لا تغيير في مواعيدها المعلن عنها، منوهًا بأنه جرى مراعاة كل الإجازات والأعياد الرسمية خلال وضع الجدول الخاص بها.

وأكد الدكتور أحمد بلبوله، عميد كلية دارة العلوم جامعة القاهرة، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، لافتا إلى أنّ هناك استعدادًا تامًا وفقًا لتوجيهات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، موضحاً أنه لا تعديل في الخريطة الزمنية الخاصة بالامتحانات.