توجيهات من «التعليم» بشان امتحانات الترم الاول.. 20 طالبا حد أقصى باللجنة

وجهت المديريات التعليمية، خطابا مهما بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والمقرر عقدها يوم 9 يناير المقبل، وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عقد الامتحانات بالفترة الصباحية

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال هذه الفترة، وعقد الامتحانات بالفترة الصباحية لجميع المدارس ويتم التنسيق مع المراحل ومجالس الأمناء ومشاركة مجلس الأمناء في وضع حلول للمشكلات التي قد تحدث.

ألا يزيد عدد الطلاب باللجنة عن عشرين

كما وجهت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية، بألا يزيد عدد الطلاب باللجنة عن 20 طالبا من ذات الصف أو صفيين دراسيين تنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، ووضع جدول معلن بمواعيد الامتحانات العملي لمادتي العلوم والحاسب الآلي والتقييمات العملية للأنشطة التربوية اللاصيفية والمهام الأدائية والتقويم في ضوء التعليمات المرسلة والقرارات الوزارية الملزمة وسرعة الانتهاء منها مع متابعة التوجيهات الفنية .

التدريب على حل نماذج الامتحانات

وأضافت المديريات التعليمية، في خطابها بالتأكد من عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة وواضعي الأسئلة واستيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين لأعمال الامتحانات، وإرسال كشف الأقارب المرحلة الإعدادية والثانوية وقيام كل مرحلة بسرعة اتخاذ اللازم حيال ذلك.

وطالبت المديريات التعليمية، الإدارات بالتنبيه بتدريب الطلاب على حل نماذج الامتحانات المختلفة، وسرعة إعلان جدول الامتحانات بمكان واضح للطلاب وأولياء الأمور وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة المرحلة الثانوية والتوقيع بالعلم بكشوف وفق النماذج.