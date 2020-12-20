وفاة سيدة حامل في 3 توائم بعد 7 أشهر زواج بالشرقية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد وفاة سيدة حامل في 3 توائم، عقب مرور 7 أشهر على زواجها.

وعبر علي عز، زوج السيدة، عن حزنه لفقد عائلته، عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا، «إنا لله وإن إليه راجعون.. زوجتي وأولادي في ذمه الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي وجعتيني وكسرتيني».

وأضاف، «ملحقتش أفرح بيكي ولا بولادنا التلاتة اللي في بطنك اللي كان فاضل ليهم شهر ونفرح بيهم وتمسكيهم بإيدك.. كان نفسك تفرحي بيهم وكنتي بتترجيهم من الدنيا».

وتابع، «ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي روحتي وراحو معاكي وأخدتي فرحه البيت كله هنا وهناك ياحبيبتي تعبتي كتير وتوجعتي وشوفتي اللي محدش شافه ومفرحتيش بحملك وروحتي بولادك.. اتحسدتي ربنا يرحمك بحق التعب والعذاب اللي شوفتيه وعوضي علي الله راحة شهيدة إن شاء الله، وربنا يجمعني بيكو على خير».

وأضاف، «ربنا يصبرني علي فراقك في قلبي نار كل ما بتعدي ساعة على غياب، النار بتاكل في قلبي أكتر محدش هيحس بيها غيري إنتو الأربعة».

وقالت امال غيث، إحدى جيران السيدة المتوفية، إن الفقيدة الراحلة تزوجت منذ نحو 7 أشهر وبعد فترة أكد الأطباء حملها في 3 توائم وكانت بصحة جيدة إلا أنها قبل الوفاة شعرت بأعراض تعب.

وأضافت، تبين من الفحوصات الطبية إصابتها بتسمم حمل، ما أدى لوفاتها وتوائمها الثلاثة الذين شاء القدر أن يتوفوا سويا قبل ولادتهم.