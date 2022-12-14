استشاري يوضح سلوكيات يومية تؤدي لعمليات القلب المفتوح: «متزودش الملح»

سلوكيات يومية يتبعها الأشخاص، من الممكن أن تصيبهم بأمراض القلب المختلفة، من بينها إجراء عمليات القلب المفتوح، وفق الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب.

وقال استشاري القلب، إن نسب نجاح عمليات القلب في مصر تصل إلى 98.5%، مؤكدًا على ضعف نسب حدوث سكتات قلبية عقب جراحات القلب المفتوح، في حال عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية، موضحًا أن عمليات القلب المفتوح يتقدمها حاليًا زرع الشرايين التاجية والتي ترجع سببها بصورة رئيسية للتدخين الذي يؤدي إلى حدوث مشاكل بالشرايين التاجية.

سلوكيات تؤدي لعمليات القلب المفتوح

وشدد «الغمراوي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، على ضرورة تلافي بعض الأخطاء التي تؤدي إلى إصابة القلب بالأمراض التي تؤدي إلى إجراء عمليات القلب المفتوح، أبرزها التدخين والسمنة وزيادة الكولسترول، إضافة إلى أن عدم ضبط بعض المرضى لمستويات السكر والضغط، فضلًا عن اتباع بعض العادات الغذائية غير السليمة.

أضرار جسيمة لزيادة استهلاك الملح عن 5 جرامات باليوم

وأوضح استشاري القلب، أن منظمة الصحة العالمية توصي بعدم زيادة استهلاك الفرد لأكثر من 5 جرامات ملح باليوم، إذ أن زيادة الملح عن هذا المعدل يؤثر على عضلة القلب ويؤدي إلى ارتفاع معدلات ضغط الدم وقد يؤدي إلى حدوث هبوط بالقلب، لافتًا إلى أن هذه السلوكيات الخاطئة هي التي دفعت بالمريض لعمليات القلب المفتوح: «متزودش الملح علشان صحتك».