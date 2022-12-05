استشاري يكشف أسباب الإصابة بأمراض القلب.. أبرزها التدخين

قال الدكتور حازم خميس، أستاذ واستشاري أمراض القلب، إن أمراض القلب تمثل السبب الرئيسي للوفاة في العالم بالرغم من الأوبئة والأمراض المنتشرة، وهي ناتجة عن العوامل المكتسبة ومنها الضغط والسكر والكولسترول والتدخين والسمنة والضغوط التي تؤدي للإصابة بمرض الشريان التاجي، وهناك عوامل غير مكتسبة تؤدي لأمراض القلب منها التقدم في العمر والتاريخ العائلي للمرض ومنها الأمراض الوراثية التي تؤدي لقصور شرايين القلب.

عدم الاهتمام بالضغط والسكر

وأوضح «خميس»، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوقاية خير من العلاج، ومشكلات 90% من أمراض القلب ناتجة عن سلوكيات بشرية ومنها التدخين بمختلف أنواعه، وعدم الاهتمام بالضغط والسكر وعدم ممارسة الرياضة والتوتر العصبي العنيف، مضيفا: «لم نكن نتخيل في يوم من الأيام أن شباب في عمر الـ17 عاما تصيبهم أزمات قلبية، ولكن مع انتشار الأطعمة الجاهزة والنوم لوقت طويل وتعاطي المنبهات بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي لكل شيء من الأمراض القلبية».

انتشار سكتات القلب والجلطات بشكل كبير بين فئة الشباب

وأشار الدكتور حازم خميس، إلى أن عدم ممارسة الرياضة أيضا أدى لانتشار سكتات القلب والجلطات بشكل كبير بين فئة الشباب نتيجة لتطور الحياة أيضا، لافتا إلى أن الاحصائيات تبين أن علم القلب وحده غير قادر على الحد من الإصابات التي تتزايد يوما بعد يوم.

السجائر الإلكترونية

وأكد أستاذ أمراض القلب، أن السجائر الإلكترونية أخف من التدخين العادي ولكن بشرط أن لا يكون المدخن لديه عوامل أخرى تعرضه للإصابة بأمراض القلب ومنها السكر والضغط والسمنة وارتفاع معدل الكولستيرول، موضحا أن تجميع كمية كبيرة من المخاطر يؤدي لإصابة في عمر صغير وبقوة شديدة: «التدخين وصلنا لمرحلة إننا نعمل قسطرة قلب لشباب عمرها 17 و20 سنة من المدخنين».