تعرف على الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة لمنع أي كثافات مرورية على الطريق والمحاور الرئيسية، تزامنا مع توجه الطلاب إلى مدارسهم والموظفين الى أماكن عملهم، كما استعانت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لإزالة المركبات المعطلة لضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، وسط انتشار رجال المرور لتسيير الحركة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور خدمات لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة لقائدي السيارات، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، ولضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة.

الحركة المرورية

أما عن الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري «نزلة المنيب ونزلة البحر الأعظم»، وكذلك على الطريق السياحي وعلى الطريق الدائري والمحور، كما ظهرت كثافات مرورية في شارع الهرم وشارع فيصل، وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وطريق صلاح سالم، وشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية، إلى جانب كثافات أعلى كوبري الروضة.

كثافات مرورية بمنطقة كورنيش النيل

وظهرت كثافات مرورية بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، وكذلك منطقتي وسط البلد والزمالك، كما ظهرت سيولة مرورية في ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو والزمالك، وكوبري أكتوبر، وشارع رمسيس.