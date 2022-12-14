الإحصاء: 13.4% ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 9 أشهر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.4%.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.7%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 5.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة

وأكد المركزي للإحصاء أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة هي ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 136.5 مليون دولار، وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 117.4 مليون دولار، وزجاج ومصنوعاته بقيمة 68.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أمريكا

وبيّن المركزي للإحصاء أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أمريكا هي بذور ونباتات طبية بقيمة 1.9 مليار دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 326.2 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 293.1 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 267 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 334.8 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة أمريكا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 1.5 مليون مصري حتى نهاية 2021.