«الإحصاء»: 27 ألف مولود جديد خلال أسبوع.. والقاهرة تتصدر المعدل السكاني بـ10 ملايين نسمة

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة إجمالي عدد سكان مصر، اليوم الثلاثاء، إلى 104 ملايين و326 ألفا و108 نسمة، مقابل 104 ملايين و298 ألفا و559 نسمة، يوم الثلاثاء الماضي 6 ديسمبر، بزيادة بلغت نحو 27 ألف نسمة خلال 7 أيام.

ارتفع عدد سكان الجيزة إلى 9 ملايين و449 ألفا و288 نسمة

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد سكان العاصمة «القاهرة» إلى 10 ملايين و197 ألفا و825 نسمة، لتحتل المركز الأول من بين المحافظات في عدد السكان، بينما ارتفع عدد سكان الجيزة إلى 9 ملايين و449 ألفا و288 نسمة، والشرقية 7 ملايين و855 ألفا و359 نسمة بينما تذيلت القائمة محافظتا شمال وجنوب سيناء وعد سكانهما على التوالي 450 ألفا و531 نسمة، و114ألفا و234 نسمة.

«الوطن» في التقرير التالي تستعرض الأعداد الحالية لسكان محافظات الجمهورية كما يلي:

- عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و197 ألفا و825 نسمة.

- عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و449 ألفا و288 نسمة.

- عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و855 ألفا و359 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و10 آلاف و388 نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و830 ألفا و489 نسمة.

- بلغ سكان محافظة المنيا 6 ملايين و256 ألفا و343 نسمة.

- بلغ سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و98 ألفا و744 نسمة.

- بلغ سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و665 ألفا و476 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و406 آلاف و470 نسمة.

- المنوفية 4 ملايين و705 ألفا و807 نسمة.

- بلغ سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و683 ألفا و921 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و51 ألفا و958 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و594 ألفا.

- بلغ سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و560 ألفا و42 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة أسوان مليونا و645 ألفا و98 نسمة.