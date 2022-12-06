«الإحصاء»: 30 ألفا زيادة في عدد سكان مصر خلال 7 أيام

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي عدد سكان مصر، اليوم الثلاثاء، إلى 104 ملايين و298 ألفا و559 نسمة، مقابل 104 ملايين و268 ألفا و565 نسمة في 29 نوفمبر الماضي، و104 ملايين و228 ألف نسمة في 22 من نفس الشهر، وذلك بزيادة بلغت حوالي 29.994 نسمة خلال 7 أيام.

أعداد سكان المحافظات اليوم

ورصدت الساعة السكانية، أعداد سكان المحافظات، حيث سجلت القاهرة 10 ملايين و195 ألفا و690 نسمة، ثم الجيزة 9 ملايين و446 ألفا و889 نسمة، ثليها الشرقية بـ7 ملايين و853 ألفا و268 نسمة، وهذه المحافظات الثلاث الأكثر في عدد السكان من بين إجمالي محافظات الجمهورية الـ27.

أعداد سكان محافظات بحري وقبلي

وجاءت أعداد سكان باقي المحافظات اليوم، على النحو التالي:

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و10 آلاف و388 نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و828 ألفا و702 نسمة.

- بلغ سكان محافظة المنيا 6 ملايين و254 ألفا و246 نسمة.

- بلغ سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و97 ألفا و488 نسمة.

- بلغ سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و663 ألفا و326 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و405 آلاف و244 نسمة.

- المنوفية 4 ملايين و705 ألفا و832 نسمة.

- بلغ سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و683 ألفا و921 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و51 ألفا و958 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و594 ألفا.

- بلغ سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و560 ألفا و42 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة أسوان مليونا و645 ألفا و98 نسمة.

-بلغ عدد سكان شمال سيناء 450 ألفا و554 نسمة.

- بلغ عدد سكان جنوب سيناء 114 ألفا و120 نسمة.