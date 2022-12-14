طرق التقديم بالمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.. تعرف على الخطوات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن خطوات التقديم على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مؤكدة أنه لأول مرة تستطيع مؤسسات المجتمع الأهلي في مصر من خلال الموقع الحصول على مختلف الخدمات وردود الجهات الإدارية إلكترونيا.

تحصيل الخدمات وفقا للمدة الزمنية

وأضافت التضامن في فيديو توضيحي على الموقع الرسمي، أنه يتم من خلال المنظومة الإلكترونية متابعة الطلبات ووقت استلام الخدمة، كما يتم تحصيل الخدمات وفقا للمدة الزمنية المحددة لكل خدمة.

وأوضحت التضامن أنه لأول مرة في مصر يكون الإشهار بالإخطار إلكترونيا، بخلاف استخراج تصاريح جمع الأموال وطلبات التمويل من جهات أجنبية وتصاريح عمل المنظمات الأجنبية.

خطوات التقديم على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي

وأعلنت وزارة التضامن أن خطوات التقديم على المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي تتم كالتالي:

- الدخول على رابط الموقع الإلكتروني، واختيار خدمات الجمعيات مثل «خدمات الجمعيات - خدمات المؤسسات - خدمات الاتحادات - خدمات المنظمات الأجنبية غير الحكومية - خدمات الأفراد الطبيعيين والاعتباريين - خدمات الاتحادات الإقليمية والنوعية - خدمات الإشهار والتوثيق».

ولفتت التضامن إلى أنه يمكن التقديم على خدمة طلب ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية من خلال الموقع الإلكتروني، كما يتم تسجيل قيد جديد للجمعية من خلال الموقع أو توفيق الأوضاع.