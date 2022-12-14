خدمات توفرها «الإفتاء» للجمهور.. منها حساب الزكاة والمواريث وفض المنازعات

تقدم دار الإفتاء خدمات عدة إلى الجمهور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لحل المشكلات الأسرية والفقهية وحساب الزكاة والمواريث وغيرها، ونستعرض تلك الخدمات في التقرير التالي..

حل المشاكل الأسرية

وأكدت دار الإفتاء، أنه يمكن إرسال سؤالك إلى علماء دار الإفتاء عن طريق الموقع أو التطبيق على الموبايل أو الفاكس أو البريد، كما يمكن طرح سؤالك على البث المباشر على صفحة الدار على «فيس بوك» من الأحد إلى الخميس الساعة 1 ظهرًا، إضافة إلى الحضور إلى مركز الإرشاد الزواجي في مقر الدار لحل المشكلات الأسرية والزوجية.

فض المنازعات

وأوضحت أن يمكن الحضور إلى وحدة حوار للنقاش للإجابة على التساؤلات التي تدور في ذهنك، حول العقيدة أو المشكلات النفسية التي تواجهك، إضافة إلى الحضور إلى إدارة فض المنازعات لحل مشكلة بين طرفي نزاع.

حساب الزكاة وتوزيع الميراث

وأشارت إلى أنه يمكن الحضور إلى إدارة الحساب الشرعي لحساب زكاتك أو زكاة تجارتك أو توزيع الميراث أو معرفة قدر الدية، وتصفح البوابة الإلكترونية ستجد عليها فتاوى كثيرة وكتبًا صادرة عن دار الإفتاء المصرية.

تأهيل المقبلين على الزواج

وذكرت أنه يمكنك الاشتراك في دورات المقبلين على الزواج سواء كنت مقبلًا على الزواج أو حتى متزوجًا، والتعلم في دار الإفتاء واكتساب مهارات الفتوى إن كنت خريج كليات تؤهلك لذلك، والتعليم إما بتدريب داخل الدار أو عن بعد، ومتابعة منصات دار الإفتاء المصرية على كل مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك - تويتر - يوتيوب - إنستجرام - تيك توك - ساوند كلاود - تليجرام).