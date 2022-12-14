أستاذ الطب النفسي: الأخلاق تضبط العلم والعمل وتحقق السلام النفسي

قال محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن السلام النفسي هو منظومة من الفكر والمشاعر والسلوك، إذ أن الشخص الذي يتمتع بالفكر المتزن والمنضبط والصحيح والسوي وتسير مشاعره وسلوكه بنفس الاتجاه يستطيع أن يصل إلى السلام النفسي، فالمنظومة تبدأ بالفكر والمعتقد وتترسخ بعد ذلك في مجموعة من العادات التي يمارسها الفرد بصورة يومية، فالشخص الذي يكون تفكيره سوي، تصدر عنه سلوكيات سوية.

المنظومة الأخلاقية تعمل على انتقاء السلوكيات والعادات

وأضاف المهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن منظومة الفكر والمشاعر والسلوك تربطها منظومة أخلاقية، كون المنظومة الأخلاقية هي التي تعمل على انتقاء السلوكيات والعادات وتضبط البوصلة للشخص ناحية السلوكيات الإيجابية، مؤكدًا أن المنظومة الأخلاقية يمكنها توجيه الطاقات الإنسانية لكي يتمتع الشخص بعلاقة جيدة مع ربه ونفسه والناس ومنتج ومتفائل ولديه رؤية إيجابية ناحية المستقبل وفعال ومبدع.

انتشار الإدمان بصورة مختلفة على مستوى العالم كانتشار إدمان الأكل والإنترنت

وأوضح أستاذ الطب النفسي أن العلم بمفرده لا يمكن أن يبني أمة أو مجتمع أو منظومة شخصية، كما أن العمل لا يمكنه فعل هذا الدور أيضًا، إذ لابد من وجود منظومة أخلاقية توجه وتنظم العلم والعمل بالاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن انتشار إدمان بعض السلوكيات على مستوى العالم بصورة كبيرة كإدمان الأكل والشرب والجنس والانترنت والسرقة واللعب، والتي تبدأ بفكرة تجعل الفرد يمارس نشاط معين، ومع استمرار ممارسة النشاط يتحول لإدمان، مؤكدًا على قدرة الفرد على التخلص من إدمان أي شيء خلال 3 أسابيع شرط توافر إرادة لذلك.