«مديريات التعليم»: ممنوع خصم درجات السلوك من الطلبة إلا بمحضر

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة وعاجلة، للموجهين بضرورة التنبيه على معلمي الثانوية العامة والإعدادية بعدم خصم درجات السلوك إلا بمحضر، وأن امتحان الفصل الدراسي الأول في جميع محتوى المنهج حتى ما تم اختباره في شهري أكتوبر ونوفمبر.

توزيع حصص العجز

وشددت المديريات على الموجهين بتوزيع حصص العجز على جميع الفصول، بحيث لا يوجد فصل دون معلم، وذلك بشكل مؤقت لحين سد العجز، وتفعيل البند الثاني من الكتاب الدوري رقم 27 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2022، وذلك للمساعدة في سد العجز ابتداء من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

ووجهت المديريات، بالتنبيه على موجهي الصفين الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي بالالتزام بطريقة التحضير الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والالتزام بكل ما تم التدريب.

وأكدت أن الموجه داخل المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يحدث بالمدرسة في ذلك اليوم من أول البوابة، وعليه أن يسجل كل ما يراه يضر بسلامة الطلبة ويوثر على العملية التعلمية سلباً، ولا يترك مشكلة داخل المدرسة دون إيجاد حل لها وتسجل في الزيارة ما تم فعله.

توثيق اليوم الرياضي والثقافي بالمدارس

كما وجهت أيضا بتفعيل التقرير المكتوب لكل زيارة وتقدم نسخه منه للموجه الأول ثم ترسل الموجه العام محدد فيها السلبيات والإيجابيات بالإدارة في كل زيارة للمدرسة، مطالبة بتوثيق اليوم الرياضي والثقافي بالمدارس من المتابع خلال اليوم الدراسي، ومتابعة المشروعات البحثية بالمدارس بالمساهمة مع أخصائي التربية الاجتماعية للوقوف على أهم المشروعات العلمية والصناعية بالبلد.