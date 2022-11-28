«استشاري البكتريا» تكشف السلوكيات اليومية الخاطئة التي تقلل مناعة الجسم

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن البكتريا تنتشر على كافة الأسطح من حولنا، ولا تظهر خطورتها إلا عند انتقالها إلى داخل الجسم، وكذلك انتقالها داخل الجسم نفسه من مكان إلى آخر، كأن تكون البكتيريا موجودة في الأمعاء الغليظة وتنتقل إلى الأمعاء الدقيقة.

وشددت على ضرورة تجنب دخول البكتيريا إلى داخل الجسم بغسل الايدي باستمرار وتطهير الجروح بالماء والصابون أو باستخدام الكحول، كما يمكن تطهير أماكن الجلوس باستخدام المناديل المبللة، إضافة إلى ضرورة تغير الملابس وتطهير اليدين بعد الدخول للمنزل وقبل التعامل مع الأطفال خاصة بعد زيارة الأماكن التي يشتبه في تلوثها.

خطورة بخاخات الأنف والعدسات اللاصقة غير الطبية

وأضافت عبد الوهاب في حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن المناعة الطبيعية للجسم قوية إلا أن الإنسان يضعف هذه المناعة ببعض التصرفات الخاطئة، مثل استخدام العدسات اللاصقة غير الطبية، وهو ما يضعف مناعة العيون ويتسبب في تعرضها للجفاف نتيجة التعرض المستمر للتكييف بالسيارة، إضافة إلى تقليل مناعة الأغشية المخاطية للأنف بكثرة استخدام البخاخات الطبية وخاصة لدى مرضى الحساسية.

الإسراف في تناول أدوية الحموضة يضعف قدرة المعدة

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفيات جامعة القاهرة، أن كثرة تناول أدوية حموضة المعدة تعمل على تقليل مناعة الجسم وضعف حمض المعدة الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى سوء الهضم وعدم قدرة الأحماض على التخلص من البكتيريا الضارة، مشيرة إلى أخطار عمليات تكميم المعدة وقص المعدة إذ تسبب العديد من المشكلات كالإسهال أو الإمساك، إضافة إلى عدم امتصاص الفيتامينات.