رئيس «تمويل العلوم والتكنولوجيا»: رصدنا 100 مليون جنيه لمبادرات الصحة

أكد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الهيئة تهتم بعمل مبادرات لحل المشكلات، والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، من خلال نداءت ومبادرات تنافسية، يتقدم لها الباحثين على مستوى الجمهورية في الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية، والمراكز البحثية.

إطلاق نداء بحثي وتلقي عدد من المقترحات

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يتم تمويل هذه المبادرات، لتنفيذ الأفكار والحلول التي تقدموا بها لتقيدمها للجهات المعنية.

وأشار إلى أنه كان هناك مبادرة في مجال الصحة لتهتم بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، ورصدوا من أجل تمويلها مبلغ 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أنهم أطلقوا نداء بحثي، وتلقوا عدد من المقترحات التي تم تقييمها لتمويل المشروعات الهادفة لحل هذه المشروعات.

المبادرات تنافسية بين كل الجهات

وأشار إلى أنهم قدموا عدد من المشروعات للجهات البحثية، للمساهمة في حلول المشكلات، والخطة التي وضعتها الدولة المصرية، للتوافق مع الحلول البيئية المطروحة في مجال التغيرات البيئة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها، مشددًا على أن المبادرات كلها، تكون بشكل تنافسي بين كل الجهات المصرية.