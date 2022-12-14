برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» يبرز ملف «الوطن» عن «حياة كريمة»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بانطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا في مطلع العام المقبل، بعنوان «هدايا التنمية لـ20 مليون مواطن في المرحلة الثانية»، وآخر خاص بإطلاق أول قناة وثائقية مصرية بعنوان «المتحدة تدشن قطاع إنتاج وثائقي وأول قناة وثائقية مصرية.. وإعلاميون: تحفظ الهوية».

تحديد 5 آلاف و370 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة الجديدة

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنَّه تمّ تحديد 5 آلاف و370 قطعة أرض خاصة بالمشروعات الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنَّ تلك المشروعات تتمثل في الشمول المالي فضلًا عن إنشاء مراكز الخدمات والمدارس، إلى جانب إقامة محطات الصرف الصحي والمياه وأيضًا الكهرباء، ولذلك بسبب معاناة المواطنين في القرى من نقص كل الخدمات سالفة الذكر، إذ أن القرى التي تستهدفها «حياة كريمة» بعضها لا يوجد بها بنوك أو وحدات بريد أو مراكز خدمات، وقرى أخرى تعاني من نقص الفصول المدرسية ومكاتب الاتصالات وغيرهم.

المرحلة الثانية للمبادرة تشمل 20 مليون مواطن

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنَّ حياة كريمة تستهدف تغيير حياة المواطنين للأفضل بالكامل، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة الثانية للمبادرة تشمل 20 مليون مواطن بالكامل، موضحًا أنَّ معايير تحديد القرى الأكثر احتياجًا تتمثل في أن الأولوية تكون للقرى التي تزداد فيها نسبة الفقر عن 70%، ومن ثم القرى التي تبلغ فيها نسبة الفقر أكثر من 50%، وفي الأخير نسبة الفقر المتجاوزة 30%.