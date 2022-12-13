منسق «حياة كريمة» بالمنوفية: نوفر الخدمات في القرى بنفس جودة المدن

قال الدكتور علاء حسن منسق «حياة كريمة» في المنوفية، إن المبادرة تعمل في 23 قطاعا لتحقيق العدالة بين المواطنين، فلا بد أن تكون الخدمات بالقرية مثل المدينة، لذلك كان شغلنا الشاغل تحقيق هذه العدالة، وعملنا بكل القطاعات بنفس الطريقة في كل القرى.

وأضاف خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»: «قطاع مياه الشرب هو شيء رئيسي، ونعمل به بكامل طاقتنا، كما أن مد وتدعيم شبكات المياه وتغيير الشبكات القديمة يتم باستمرار، ونبني محطات مياه تفصل الحديد والمنجنيز، كما نربط الشبكات الجديدة والقديمة».

وتابع منسق حياة كريمة في المنوفية: «نعمل بقطاع الصرف الصحي في محور البنية التحتية، ونمد الشبكات للوصول إلى أكبر قاعدة مستفيدين، ونبني محطات معالجة وخطوط صرف، وكذلك ننشئ محطات الغاز، كما جرى مد مركز الشهداء وتحديدا 27 قرية بأطوال شبكات 622 كيلو مترا».