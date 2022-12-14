موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. و4 ضوابط منظمة للاختبارات

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023، حسبما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وحسب جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023، فإن موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي»، يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

وجاء تبكير امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لتُعقد في شهر مايو بدلاً من شهر يوليو 2023، كما كان مقرراً بموجب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط وتعليمات لواضعي أسئلة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي»، للعام الدراسي 2023، وهي كالتالي:

- يجب تسليم الامتحان بحضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة بالمطبعة السرية.

- يجب تسليم الامتحان مع نموذج الإجابة مكتوبًا بواسطة الحاسب الآلي للدورين الأول والثاني وكذلك نماذج الإجابة مطبوعة.

- يجب كتابة الترويسة في نماذج الإجابة ببداية كل صفحة وعدم كتابة الزمن بورقة الإجابة.

- يجب الالتزام في الكتابة باللون الأسود وعدم استخدام أي خطوط زخرفية أو خطوط ذات الظلال.