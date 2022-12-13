«التعليم»: بدء امتحانات الدبلومات الفنية 27 مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، بدلاً من السبت 7 يوليو، في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

التعليم تبدأ استعدادتها لامتحانات الدبلومات الفنية

وفي السياق نفسه، تستعد وزارة التربية والتعليم للامتحانات الدبلومات الفنية 2023، بفتح باب الترشح للمشاركة في أعمال الامتحانات (تجاري فندقي زراعي صناعي) للعام الدراسي 2022-2023، لرؤساء اللجان والمراقبين ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم للترشح للمشاركة في الامتحانات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (بوابة مركز المعلومات)، يجري وفقاً للضوابط والشروط المحددة لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين، وهي ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، وألا يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني، تعدى 3 سنوات في رئاسة اللجنة، والحصول على مؤهل عال بالنسبة الرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة الوكيل اللجنة.