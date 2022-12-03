«التعليم»: فتح باب الترشح للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن فتح باب التقدم للترشيح للأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، رؤساء اللجان ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة تجاري فندقي زراعي صناعي للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٢.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، علي كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة على القيام بأعمال الامتحانات الدبلومات الفنية، وتنطبق عليه الشروط الواردة بالإعلان التقدم عن طريق طبع استمارة الترشيح واعتمادها وإرفاق صحيفة أحوال وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها لمديرية التربية والتعليم التابع لها اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٤ وحتى يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/١٢/١٩.

وأشارت الوزارة أنه سيتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۱۲/۱۲/۱۳ على أن توافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية في موعد غايته يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨ من خلال المديرية مع الاخذ في الاعتبار انه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى المرشحين يتعلق بمهام واليات وقيات الوظيفة المرشح لها (رئيس وكيل)على أن يكون الترشيح وفقا للضوابط.

وحددت وزارةً التربية والتعليم ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 وهي كالتالي:-

الموانع العامة:

-الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢م. - الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة. -أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الموانع الخاصة:

- الا يكون لديهم أي مانع من المواقع الاتية أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حربنا على الصالح العام.

-أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية وصناعي - زرامی - تجاری - فندقي) (رأي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أواية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشيح لها حتى الدرجة الرابعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الشروط الخاصة للتقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية" بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة ،ان الحصول على مؤهل عال بالنسبة الرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة الوكيل اللجنة، وأن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني وتجاري فندقي - زراعي - صناعي للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا وأن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنتي شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أعلى الأقل.