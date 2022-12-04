«التعليم» تحدد شروط الترشح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الترشح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 المختلفة «تجاري فندقي زراعي صناعي»، كرؤساء اللجان ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة للعام الدراسي 2023/2022، بعد فتح باب الترشح علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد.

شروط المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023 وهي كالتالي:-

- الحصول على مؤهل عال بالنسبة الرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة الوكيل اللجنة.

- أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني وتجاري فندقي - زراعي - صناعي للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا.

- أن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنتين شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أعلى الأقل.

- الحصول علي تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون.

ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدي لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة ، رئيس قسم حجرة أو وكيل قسم حجرة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلي.

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون قد تعدى 3 سنوات في رئاسة اللجنة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة الذي أمضي 3 سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم التوقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء.

- ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

- يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان ويتم الترشح من قبل لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.